Desmentidos, acusações ao PS e críticas à justiça, assim se escreve o novo livro de Sócrates

"Só Agora Começou" é o título do mais recente livro de José Sócrates, que será publicado dias depois de ter sido conhecida a decisão instrutória da operação Marquês. Nele, o ex-primeiro ministro acusa a atual direção do Partido Socialista de traição e critica a investigação criminal de que foi alvo, revela este domingo o Diário de Notícias.

"A política ama a traição, mas despreza o traidor", escreve o antigo dirigente do PS, citando uma frase do político brasileiro Ulysses Guimarães.



"Neste momento em que escrevo nada sei da decisão que o tribunal tomará, nem quando o fará. Sei apenas que o livro será publicado, seja ela qual for. Quando lá fora se organizam para te difamar e lançar peçonha sobre tudo o que disseste ou fizeste, é preciso crer em ti com toda a força de alma. Nada possuir e a nada estar agarrado - eis a melhor posição no combate", lê-se na introdução do livro, entregue à à editora em 2018.



A publicação conta com um prefácio assinado por Dilma Rousseff, ex-Presidente do Brasil. A antiga líder brasileira traça um paralelo entre a situação de Sócrates e a de Lula da Silva.

"A história [de Sócrates] é inacreditável, mas não ocorreu de maneira inédita. Está no manual do 'lawfare' usado rotineiramente contra líderes políticos. O uso da lei como arma de destruição civil e criminal de líderes políticos, caracterizando o que ficou conhecido como justiça do inimigo", resume Dilma, presidente brasileira de 2011 a 2016, ano em que foi alvo de um impeachment e foi substituída por Michel Temer.