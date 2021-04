Maioria dos idosos que pedem ajuda são vítimas de violência doméstica por parte dos filhos

A maioria dos idosos que chegam ao Espaço Júlia RIAV (Resposta Integrada de Apoio à Vítima), em Lisboa, são vítimas de violência doméstica por parte dos filhos, confirmaram os responsáveis pelo equipamento.

Por essa razão, a responsável pelo Espaço Júlia, Inês Carrolo, afirmou, em declarações à agência Lusa, que "os idosos são as vítimas mais difíceis porque há uma grande culpa" e questionamento sobre terem errado na educação dos filhos, o que faz com que tenham "muita dificuldade em denunciar" a violência de que são alvo.

O chefe João Dias, da 1.ª Divisão da PSP, revelou que, se os filhos forem também os seus cuidadores, surgem novas questões para os idosos como: "Se eu sair daqui para onde é que eu vou? Quem vai tomar conta de mim?".

No Espaço Júlia, o número de denúncias de violência doméstica a idosos diminuiu quase 7% em 2020 face a 2019, de acordo com dados fornecidos pela instituição.

Durante o último ano, 27 pessoas com mais de 65 anos recorreram às instalações na Alameda de Santo António dos Capuchos, em comparação com 29 no ano anterior.

Estes números não incluem as pessoas que recorreram ao equipamento já com processos em desenvolvimento.

A PSP verificou que este tipo de denúncias aumentou com a crise, mais particularmente a partir de 2012 devido à intervenção da "Troika" no país.

"Muitas famílias perderam a casa e os idosos acolheram os seus filhos e netos. Muitas vezes, com três gerações juntas, a única fonte de rendimento é a pensão do idoso. Em casas pequenas, o clima foi-se agravando", explicou João Dias.

Já foram muitos os casos a passarem por este ponto de atendimento especializado e incontáveis marcas de agressão, desde marcas de pontapés em que "a bota ficou marcada na perna" até a arranhões no braço.