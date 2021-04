Covid-19. Mais seis mortos e 566 novos casos confirmados

Veja também:

Portugal regista este sábado mais seis mortes e 566 novos casos de Covid-19, indica a Direção-Geral da Saúde.



O número de casos ativos aumentou para 25.960, um aumento de 150 infeções, o maior aumento desde 31 de janeiro.



Há agora 113 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos seis no espaço de um dia. No total, estão internadas 466 pessoas com Covid-19 nos hospitais portugueses.