Covid-19: Madeira com 24 novos casos nas últimas 24 horas

A Madeira registou 24 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 e mais 23 doentes recuperados nas últimas 24 horas, havendo na região 310 situações ativas, informou este domingo a Direção Regional de Saúde (DRS).

“Há a reportar 24 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 8.599 casos confirmados de covid-19”, lê-se no boletim epidemiológico diário emitido pela autoridade regional de saúde do arquipélago.

Dos novos casos sinalizados este domingo, um é importado e os restantes de transmissão local, “na sua maioria já associados a contactos de casos positivos”.

No que diz respeito às 310 situações ativas, a DRS indica que “14 são casos importados e 296 são de transmissão local”.

Estas pessoas estão em isolamento, encontrando-se nove internadas em unidades polivalentes do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. Nos Cuidados Intensivos não está qualquer doente.

Há também 13 casos de infetados que estão numa unidade hoteleira dedicada e os restantes permanecem em alojamento próprio, indica.

“No total, há 105 situações que se encontram hoje [domingo] em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas” às autoridades de saúde da região, menciona a DRS na mesma nota.

Estão 488 pessoas a ser acompanhadas pelas autoridades regionais, em situação de vigilância ativa de contactos positivos, além de 9.685 viajantes através da aplicação Madeira Safe.

A Madeira ainda reporta mais 23 casos recuperados, somando um total de 8.218 doentes recuperados desde o início da pandemia. Foi registado um total de 71 óbitos associados à doença.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), a Madeira registou nas últimas 24 horas 31 novos casos de infeção, tendo declarado, desde o início da pandemia 8.835 infetados e 68 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Em Portugal, morreram 16.916 pessoas dos 827.494 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.