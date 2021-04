João Sousa falha acesso ao Masters de Monte Carlo

O tenista João Sousa, número um português, foi derrotado pelo italiano Thomas Fabbiano, em dois “sets”, e falhou o acesso ao quadro principal do Masters 1.000 de Monte Carlo, que vai ser disputado no Mónaco.

Naquele que foi o primeiro confronto direto entre ambos, o vimaranense, 107.º colocado no ranking mundial, não conseguiu confirmar o seu teórico favoritismo diante o transalpino, número 172.º na hierarquia, e acabou por ser eliminado, com os parciais de 7-5 e 6-4, em 1h31.

Depois de um primeiro set muito equilibrado, com um “break” para cada lado, o minhoto, de 32 anos, deixou-se quebrar no 11.º jogo (5-6) e, apesar de ter tido um ponto de 'break' a favor, não foi capaz anular o “set point” do adversário.

Na segunda partida, Sousa não entrou bem e foi quebrado nos seus dois primeiros jogos de serviço, ficando logo em desvantagem, por 1-4. Embora tenha devolvido um “break”, para o 2-4, o tenista português não foi capaz de travar o ascendente de Fabbiano, de 31 anos, que assegurou assim a entrada no quadro principal do torneio monegasco, que vai ser disputado até domingo.