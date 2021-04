Hóquei em patins. FC Porto já na está na final four da Liga dos Campeões

O FC Porto está apurado para a “final four” da Liga Europeia de hóquei em patins.

Os dragões empataram, este domingo, 3-3 contra o OC Barcelos na segunda jornada do grupo A da Liga dos Campeões da modalidade.

Os golos foram apontados por Rafa e Reinaldo Garcia (2) para o lado do FC Porto.

Já para a turma de Barcelos apontaram Luís Querido, José Pedro e Miguel Rocha.

A fase final vai realizar-se nos dias 15 e 16 de maio, no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada.

Também este domingo, Oliveirense e Sporting discutem a liderança do grupo B, a partir das 17h00. Já às 20h00 está agendada a decisão do grupo C, entre Benfica e Barcelona.

Para além dos vencedores dos três grupos, é também apurado o melhor segundo dos três grupos.

Grupo A

OC Barcelos 3-3 FC Porto