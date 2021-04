Santa Clara afunda Nacional

O Santa Clara goleou o Nacional, por 5-1, em partida da jornada 26 da I Liga.

Os golos dos açorianos foram apontados por Villanueva, Rui Costa (2), Carlos Júnior e Ukra.

Já pelos madeirenses descontou o capitão Rui Correia.

O Nacional vem de uma série negra de resultados, incluindo duas goleadas sofridas com Manuel Machado no comando técnico, e continua com 21 pontos, com a lanterna vermelha do campeonato.

Já o Santa Clara, que não vencia há duas jornadas, passa a somar 35 pontos, ocupa o sétimo lugar da classificação, e pode ter garantido este domingo a manutenção.

Veja o resumo da partida.