Quem luta pela II Liga? Quem segue para a nova Liga 3?

Termina este fim-de-semana a primeira fase do Campeonato de Portugal. Vão ficar a conhecer-se as oito equipas que vão disputar a subida à II Liga e as 32 que vão disputar o acesso à nova Liga 3.

Já estão confirmados cinco dos oito líderes de zonas que vão estar na luta pela subida à II Liga: Sp. Braga B, Pevidém, Anadia, U. Leiria e Vitória Setúbal. Faltam três ocupantes para este mini-campeonato que vão ser conhecidos este domingo.

Destas oito equipas, duas vão subir à II Liga. As outras seis que não subirem vão integrar a nova Liga 3.

O que segue na luta pela subida à II Liga?

Os oito clubes são divididos em duas séries de quatro cada, Norte e Sul. Jogam a duas voltas, num total de seis jornadas. Os vencedores dessas séries sobem à II Liga e disputam uma final em campo neutro para apurar o campeão.

Acesso à Liga 3: 16 vagas para 32 clubes

Estão 32 clubes classificados do segundo ao quinto lugar nas oito séries da primeira fase do Campeonato de Portugal, num total de oito grupos de quatro clubes cada: os 2.º e 3.º classificados da Série A emparelham com os 4.º e 5.º da série B e vice-versa, até ao cruzamento entre as séries G e H.

Nestes oito grupos, os dois primeiros classificados de cada um, total de 16 clubes, apuram-se para a Liga 3. Juntam-se aos seis que não subirem à II Liga, mais a dois que desçam da II Liga desta época.

Os 16 clubes que ficarem em terceiro e quarto lugares nesta fase vão disputar, na próxima época, o Campeonato de Portugal, que passa a ser o quarto escalão do futebol nacional. Esta fase também é disputada a duas voltas, num total de seis jornadas.

Destaque, entretanto, para as confirmações das descidas aos distritais de Lusitano Évora e Beira-Mar.