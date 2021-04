Nota 3 para Rui Costa. “Não percebi reação de Rúben Amorim”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Rui Costa, o árbitro que dirigiu o Sporting - Famalicão.

Segundo o especialista da Renascença, Rui Costa é um “árbitro equilibrado” e “decidiu bem na maior parte dos lances”.

Numa primeira parte “calma” para Rui Costa, desta especial para o cartão amarelo a Palhinha. Foi bem exibido, mas “agora há curiosidade de saber como vai ser analisado em termos de justiça. Será o quinto da primeira série ou o primeiro da segunda série?”

Já no segundo tempo há “falta de Neto sobre Heriberto” e faltou o amarelo. Por sua vez, Riccieli viu amarelo por pretensa falta sobre Palhinha.

No entanto, o destaque do segundo tempo vai para a expulsão do treinador do Sporting. Paulo Pereira diz que não percebeu a reação de Rúben Amorim no final do jogo.

“Se estava a pensar no lance entre Rúben Vinagre e Jovane perto do fim, seria quanto muito falta atacante”, considera.

Dentro das quatro linhas, Sporting e Famalicão empataram 1-1.