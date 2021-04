Ivo Vieira. “Sabe-nos bem o empate”

O treinador do Famalicão estava contente com o ponto conquistado em Alvalade, mas garante que ainda falta muito para garantir a manutenção.

“É um ponto a somar à nossa caminhada, sabíamos que jogar aqui era difícil, mas queríamos mais que o empate. Estávamos conscientes da valia do Sporting, do seu momento. Conseguimos um ponto, ainda estamos longe do que queremos e vamos continuar na luta. Os jogadores tiveram postura fantástica”, disse Ivo Vieira.

O técnico famalicense lembra que tiveram “um erro na primeira parte e sofremos um golo, depois o Sporting atacou mais, mas fomos defendendo à medida que pudemos. Sabe-nos bem o empate para a nossa caminhada”.

Desde que chegou, Ivo Vieira soma quatro jogos sem perder: “Num grupo todos devem sentir-se parte do processo, sou verdadeiro e frontal, não digo o que querem ouvir. Devo ser verdadeiro e dizer que quem joga rende mais. É uma forma de conquistá-los”.

Ivo Vieira recorda: “Quando cheguei o Famalicão estava na última posição, é manter este rumo mais sustentável para a manutenção, se conseguirmos o quanto antes melhor, mas não podemos traçar outros objetivos antes desse”.

O Famalicão empatou 1-1 em Alvalade.