Braga mais longe do segundo lugar

O Sp. Braga empatou 1-1 na receção ao Belenenses SAD, em jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol.

Os arsenalistas marcaram primeiro, por Gaitan, aos 36 minutos, mas os azuis empataram por Cassierra, aos 59.

Com este empate, a equipa de Carlos Carvalhal atrasa-se na luta pelo segundo lugar, mas conserva o quarto posto, agora com 54 pontos, menos três do que o Benfica e seis do que o FC Porto.

Já o Belenenses SAD continua na luta pela permanência e sobe aos 27 pontos.

Veja o resumo da partida.