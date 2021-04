Juventus ganhou mesmo sem golos de Cristiano Ronaldo

A Juventus venceu o Génova, por 3-1, em jogo da jornada da liga italiana. Desta vez não houve golo de Cristiano Ronaldo.

Os golos da “Vecchia Signora” foram apontados por Kulusevski, Morata e McKennie.

Pelo Génova ainda descontou Scamacca, jovem avançado que deve ser adversário de Portugal no Europeu Sub-21.

Com este triunfo, a Juve mantém o terceiro lugar na Série A, com 62 pontos, a 12 do líder Inter. Já o Génova é 13.º, com 32.

O Inter venceu, este domingo, o Cagliari, por 1-0.