Cristiano Ronaldo não marcou… quem pagou foi a camisola da Juventus

Depois da polémica da braçadeira da Seleção, na partida contra a Sérvia, Cristiano Ronaldo tem novo “caso” em Itália: atirou a camisola do clube para o chão.

No final do Juventus 3-1 Génova, em que não marcou, CR7 tirou rapidamente a camisola e atirou-a para o chão ainda no relvado.

O movimento foi rápido e um apanha-bolas apanhou a camisola 7 rapidamente.