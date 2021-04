Dezenas de pessoas na Basílica da Estrela para o último adeus a Jorge Coelho

Veja também:

Várias dezenas de pessoas compareceram este sábado de manhã na Basílica da Estrela para a missa de corpo presente do antigo dirigente e ministro socialista Jorge Coelho, “um elemento sempre fundamental nos momentos mais difíceis da vida do PS”.

As palavras foram do primeiro-ministro, António Costa, uma das principais figuras da vida política que hoje marcaram presença na Basílica da Estrela, para assistir à missa que antecedeu a saída do cortejo fúnebre para Mangualde, no distrito de Viseu, onde é aguardado a partir das 13h30.

“No Partido Socialista estamos todos ainda profundamente emocionados e estaremos para sempre, porque ele foi para sucessivas gerações uma referência, um guia, um amigo, um companheiro e um elemento sempre fundamental nos momentos mais difíceis da vida do PS, seja na construção das alegrias, seja a suportar as tristezas que a vida política também necessariamente comporta”, disse António Costa aos jornalistas, à saída da igreja.

O primeiro-ministro já tinha estado presente no velório de Jorge Coelho, na noite de sexta-feira, juntamente com o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e várias outras figuras quer do meio político, como atuais e ex-dirigentes do Partido Socialista, quer de outros setores de atividade.

"Muito para além da política, na atividade profissional, na atividade empresarial, na sua terra, no desporto, seguramente teria muito gosto em este ano, provavelmente, festejar a vitória no campeonato do seu clube de sempre, a que sempre se dedicou e, portanto, é natural que tendo feito tantas amizades em todo o sítio por onde passava”, tenha tido “esse condão” de reunir na sua despedida pessoas dos mais diversos quadrantes, destacou António Costa.