Papa enviou telegrama pela morte de Duque de Edimburgo

O secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, em nome do Papa Francisco, enviou um telegrama de condolências pela morte do príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II, que morreu esta sexta-feira aos 99 anos.

“Papa Francisco oferece condolências a sua majestade e aos membros da família real, recordando a devoção do Príncipe Filipe ao seu casamento e família, distinguindo o serviço público e compromisso com as gerações futuras”, divulgou hoje a Santa Sé.

O comunicado foi enviado pelo Secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin.

O último encontro aconteceu em abril de 2014, na Casa de Santa Marta, com o Papa Francisco. O duque de Edimburgo esteve ainda com São João Paulo e Bento XVI.