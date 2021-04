Sérgio Conceição satisfeito com resposta dos menos utilizados em Tondela

Sérgio Conceição considera que os jogadores menos utilizados que lançou no onze do FC Porto frente ao Tondela, num jogo que considerava ser uma final, fizeram por merecer a confiança neles depositada.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador salientou que não rodou a pensar no jogo com o Chelsea, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, mas sim com a cabeça no Tondela.

"Jogo bom da nossa parte a meio de uma eliminatória muito importante. Tentei também, na frente, dar alguma frescura à equipa, não a pensar no Chelsea, mas neste jogo. (...) Tenho um grupo muito forte que me dá garantias. Olhamos para todos os jogos do campeonato como uma final e daí a minha confiança em toda a gente", sublinhou o técnico.

Jogo controlado e gestão de Sérgio Oliveira

Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com a interpretação dos jogadores do plano de jogo, que tinha como intuito "atrair o adversário na primeira fase de construção para explorar o espaço nas costas dos médios".

"Bom jogo interior e exterior, também a profundidade quando foi importante. No golo, foi o Toni Martínez que solicitou um passe fantástico do Pepe. Estivemos muito competentes. Na segunda parte houve reação natural do Tondela, mas tivemos sempre o jogo controlado, não me lembro de nenhuma oportunidade deles", assinalou o técnico.

Sobre a suplência de Sérgio Oliveira, que entrou em campo a meio da segunda parte, após lesão, o treinador do FC Porto explicou que preferiu ser cauteloso com a utilização do médio internacional português.

"Sérgio Oliveira teve um problema muscular e era arriscado jogar de início. Sabia que podia utilizá-lo durante algum tempo, não muito, porque ainda não está totalmente recuperado. Estava bem para o jogo, mas temos de ter alguma atenção porque o Sérgio tem jogado muito esta época", explicou Sérgio Conceição, na "flash interview".