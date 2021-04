Operação Marquês: Marcelo não fala do caso mas pede justiça mais rápida

O Presidente da República recusou-se a comentar o desfecho da decisão do juiz Ivo Rosa no processo Marquês, que fez cair todas as acusações de corrupção contra o ex-primeiro-ministro, José Sócrates. Marcelo Rebelo de Sousa não comentou o processo em si, mas falou de “um processo que está ainda muito longe do final”.

Esta tarde, em Azeitão, onde inaugurou a Casa-Memória Sebastião da Gama, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou, no entanto, a importância da celeridade na Justiça.

"Eu sei que o tempo da justiça é o tempo da justiça, mas naturalmente que todos apreciamos que a justiça seja rápida", disse, argumentando que uma justiça mais justa e criteriosa é também mais rápida.