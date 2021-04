A idade como sinal de crescimento

E o futuro que se aproxima é libertador. A digitalização em curso vai trazer uma maior riqueza de oferta. Na transição do FM, o digital vai permitir simultaneidade, conteúdos transmediáticos e complementares em plataformas paralelas (área em que a Renascença foi pioneira em Portugal), mais qualidade e uma multiplicação de canais tendo por base uma mesma raiz, numa fusão entre a rádio e a internet.

Na Renascença , com 84 anos, vemos o tempo não como um peso, mas como uma oportunidade de sermos melhores, mais eficazes e como uma enorme oportunidade de crescimento. De 1937 a 2021 foi sempre assim que encaramos o tempo - uma liberdade transformadora, fruto da inovação que cada dia nos traz.

Nas empresas, na maioria dos casos, o processo é inverso. A idade é prova de uma capacidade de reinvenção, em cada momento, e um grande desejo do futuro.

Mas o futuro tem três problemas. Sem um propósito de pouco serve. E é aqui que entram os 84 anos da Renascença que hoje assinalamos. O nosso propósito está bem definido. Cito de memória o pensamento de Monsenhor Lopes da Cruz, um dos fundadores da Renascença: “esperamos oferecer aos ouvintes da Renascença os melhores conteúdos artísticos, científicos e literários. Faremos tudo isto com critério e senso católicos”. Na década de 30 do século passado, em tempos de ditadura em Portugal e em muitos países da Europa, dizer isto era olhar para o futuro livre de amarras.

O segundo problema do futuro é a ameaça à liberdade de pensamento. Um órgão de comunicação social tem uma exigência de princípio: critérios de verdade, de independência e de confiança. Nesta época em que o tempo parece que nos ultrapassa e nos limita, em que as redes sociais dominam e em simultâneo limitam a nossa liberdade, em que a confusão entre informação e entretenimento reina e em que o excesso de informação nos desvia do essencial, a reflexão, o pensamento e o discernimento são essenciais para escolhas livres e conscientes.

O terceiro problema deriva do primeiro ponto assinalado. A tecnologia. Esta nunca pode ser o ponto da comunicação. Os instrumentos não podem sobrepor-se ao pensamento e à reflexão, ainda para mais em órgãos de comunicação social - por ser tecnologicamente possível não quer dizer que seja deontologicamente aceitável. O critério sobre as ferramentas tecnológicas é determinante.

Na complexidade dos problemas que se cruzam, a Renascença sobressai há vários anos como uma rádio de confiança, quer nos estudos internos quer nos estudos externos como Reuters Institute Digital News Report.

Esta é a melhor prenda que podemos receber em dia de aniversário. A confiança de quem nos ouve, vê e lê.