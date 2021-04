Processo Marquês. Bastonário diz que PGR deve explicações ao país

O bastonário da Ordem dos Advogados considera "muito grave" a possibilidade de ter havido manipulação na distribuição do Processo Marquês, na fase de inquérito, de forma a que ele fosse parar às mãos do juiz Carlos Alexandre, que acompanha quase sempre as posições do Ministério Público. Até porque não é a primeira vez em que nos últimos tempos há suspeitas de quem Portugal é violado o princípio do juiz natural.

No programa Em Nome da Lei da Renascença, Adão Carvalho, o novo presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, desvaloriza as criticas feitas à acusação pelo juiz Ivo Rosa. Até porque a decisão instrutória não é uma decisão definitiva sobre o que segue para julgamento, haverá um recurso do Ministério Público, já anunciado pelo procurador Rosário Teixeira, que coordena a investigação.

Nesse contexto, "qualquer decisão quanto aos crimes de não pronuncia pode vir a ser alterada. É o normal funcionamento da Justiça", conclui Adão Carvalho.

Já Pedro Delile, o advogado de José Sócrates, diz que "foi proferida por Ivo Rosa uma verdadeira sentença de condenação da acusação".

Mas o defensor do antigo primeiro-ministro "mostra-se surpreendido com o facto de o seu cliente ser pronunciado por um crime de branqueamento de capitais. "Não estava a contar, porque não estava na acusação, como como não estava na acusação o crime de corrupção sem ato, com o engenheiro Santos Silva", que no entanto foi também considerado prescrito pelo juiz de instrução ivo Rosa.

Ana Rita Duarte Campos, advogada da área do Direito Penal e do crime económico-financeiro, não acha estranho nem o tom nem o conteúdo da decisão instrutória, "porque o processo penal é isto mesmo, é um direito de muita conflitualidade de argumentos e é muito bom que assim seja porque estamos no âmbito de uma ciência altamente complexa; estamos a falar de criminalidade altamente complexa, muitos factos, muito prolongados no tempo, e uma sucessão de regimes penais diferentes em matéria de prescrição".

Declarações ao programa de informação da Renascença Em Nome da Lei, que este sábado foi dedicado aos últimos desenvolvimento do processo judicial de que José Sócrates é o principal arguido.