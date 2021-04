Operação Marquês sem corrupção. A decisão do juiz Ivo Rosa em 10 pontos

De semblante aliviado e dedo acusador apontado ao Ministério Público, aos jornalistas e aos responsáveis pelo que disse ser a “motivação política” do processo em que é o principal arguido, José Sócrates saiu do Campus da Justiça garantindo que “tudo isto acabou”.

Só que (ainda) não. Falta saber o que dirá o Tribunal da Relação sobre o recurso que o Ministério Público, pela voz do procurador Rosário Teixeira, já disse que irá apresentar recurso.

Sócrates livre das acusações de corrupção, mas…

Era sobre o antigo primeiro-ministro que pairava a maior expectativa em relação ao desfecho da decisão instrutória da Operação Marquês. Um a um, o juiz Ivo Rosa rebateu e deixou cair os argumentos da acusação, desde logo os que suportavam a prática dos crimes de corrupção.

Não porque eles não tenham existido, mas porque prescreveram. A saber, três: favorecimento de Ricardo Salgado no GES, favorecimento do Grupo Lena e financiamento do empreendimento turístico Vale do Lobo, via Caixa Geral de Depósitos, através de Armando Vara.

Tal como Sócrates, nenhum dos restantes arguidos do processo terá de responder por corrupção.

O antigo primeiro-ministro irá responder pelos crimes de branqueamento de capitais e falsificação de documentos.

Acusação arrasada. PGR vai analisar nomeação de Carlos Alexandre

O juiz Ivo Rosa anunciou que extraiu uma certidão para a Procuradoria-Geral da República (PGR) averiguar a distribuição do processo da Operação Marquês ao juiz Carlos Alexandre.

Em causa, segundo o juiz de instrução criminal, está a eventual violação do princípio do juiz natural ou juiz legal.

Sócrates e Santos Silva. Acusação “inócua e incongruente”

O Ministério Público tinha acusado Sócrates de favorecimento do Grupo Lena em obras na Venezuela no tempo de Hugo Chávez. Para o juiz Ivo Rosa, a acusação a esse respeito é "inócua, incongruente e incoerente", porque, segundo considerou Sócrates "não podia saber dos planos do governo da Venezuela".

OPA Sonae/Oi

Foi outra das decisões favoráveis a José Sócrates. O juiz de Instrução Criminal considera que não há provas da intervenção do antigo chefe do Governo no negócio ruinoso das operadoras brasileiras Oi e Vivo. A PT vendeu a Vivo e entrou no capital social da Oi. Em causa está um investimento que ronda os 900 milhões de euros.

Armando Vara escapa a julgamento por corrupção

O juiz Ivo Rosa decidiu arquivar as suspeitas sobre o antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos que estava acusado por corrupção passiva de titular de cargo político.

Sócrates e Ricardo Salgado. Ex-banqueiro responde por três crimes de abuso de confiança

Antigo presidente do Grupo Espírito Santo, considerado pelo Ministério Público como o principal corruptor, foi ilibado dos crimes de corrupção ativa de titular de cargo político e de corrupção ativa. Caíram, também, as acusações por branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.

Zeinal Bava e Henrique Granadeiro não vão a julgamento

Os dois antigos quadros da PT estavam acusados de terem sido corrompidos por Ricardo Salgado. No caso de Granadeiro, ex-chairman da empresa, o juiz Ivo Rosa não encontrou factos que demonstrassem a existência de uma administração, de facto, da PT Comunicações pela PT SGPS. No caso de Zeinal Bava, o juiz desmontou a tese do Ministério Público, alegando que “as condutas descritas na acusação foram praticadas pelo arguido Zeinal Bava na qualidade de administrador da PT Comunicações”, não como funcionário da empresa.

João Perna

A acusação dizia que o motorista de José Sócrates era quem transportava o dinheiro em numerário e entregava-o em mão ao antigo primeiro-ministro. Vai a julgamento por posse ilegal de arma.

28 arguidos, só cinco vão a julgamento

Dos 189 crimes constantes na na acusação da Operação Marquês, apenas 17 vão a julgamento.

Ministério Público vai recorrer

Depois de três horas e 20 minutos a assistir à desmontagem, peça por peça, das teses elaboradas pela equipa de procuradores que lidera, Rosário Teixeira contestou a decisão instrutória da Operação Marquês e anunciou recurso. Tem a palavra o Tribunal da Relação.