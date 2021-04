Covid-19: Portugal pode chegar a limiar dos 120 novos casos por 100 mil habitantes em dois meses

O relatório assinado em conjunto entre o INSA e a Direção-Geral de Saúde aponta que o índice de transmissibilidade, Rt, tem subido a nível nacional desde 10 de fevereiro, e apenas no Algarve observa-se "uma redução do Rt em comparação com último relatório (1,19 para 1,05), sugerindo o desacelerar do aumento da incidência na região". Também é destacada a tendência de descida na ocupação de camas nos cuidados intensivos, sendo que os valores atuais - este sábado estavam internadas 119 pessoas em UCIs - são inferiores "ao valor crítico definido (245 camas ocupadas)". As autoridades concluem que a situação da pandemia em Portugal é de "transmissão comunitária de moderada intensidade e reduzida pressão nos serviços de saúde", e alerta para "ligeiro aumento da transmissão nas faixas etária mais jovens", apesar de um "menor risco de evolução desfavorável da doença". O relatório do INSA e da DGS apontam ainda que "o recente período pascal e o início do desconfinamento são fatores que podem interferir na situação descrita, com reflexos visíveis nas próximas semanas". Os especialistas já tinham alertado que o passado fim-de-semana poderá ser crucial na decisão de novas fases de desconfinamento.

A variante britânica do vírus da covid-19 mantém-se a mais prevalente em Portugal, seja no continente ou nas regiões autónomas, e o relatório adianta que a variante britânica é responsável por 82,9% dos casos no país. Já sobre as restantes variantes, o INSA identificou 52 casos da variante sul-africana e 29 casos da variante brasileira associada a Manaus, valores que correspondem respetivamente a frequências relativas dessas variantes em território nacional de 2,5% e 0,4%. Quanto à testagem, o INSA refere que a percentagem de testes positivos mantém-se "abaixo do objetivo definido de 4%, situando-se nos 1,5% no período entre 2 e 8 de abril (num total de testes realizados de 238.821).

O relatório elogia o facto de terem sido rastreados 95% dos contactos de todos os casos notificados, sendo que o tempo para notificar os casos positivos também diminui - segundo os dados apresentados, "todos os casos de infeção foram isolados em menos de 24 horas após a notificação".