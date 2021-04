Associação ZERO: Pandemia contribuiu para uma das maiores reduções nas emissões poluentes

A redução no uso de carvão e a quebra da atividade económica em 2020, devido à pandemia, originaram uma das maiores alterações nas emissões poluentes em Portugal, que caíram 24% entre as dez unidades mais poluidoras, segundo a ZERO.

A informação foi avançada este sábado, em comunicado, pela ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável, com base no registo de emissões associado ao Comércio Europeu de Licenças de Emissão, que permite seriar as instalações ou empresas mais poluentes de Portugal em 2020 relativamente às emissões de dióxido de carbono, principal gás de efeito de estufa causador das alterações climáticas.

Segundo a análise feita pela ZERO, que contabilizou apenas as emissões de voos intraeuropeus, a TAP registou a maior quebra nas emissões, desceu nove posições e saiu do "top 10" das empresas mais poluidoras, seguida da Central Térmica a carvão do Pego, que baixou oito lugares na lista da associação ambientalista.