Pandemia de Covid-19 já matou mais de 2,9 milhões de pessoas em todo o mundo

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 561.074 mortes para 31.085.251 casos, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 348.718 mortes e 13.373.174 casos, o México com 207.020 mortes (2.272.064 casos), a Índia com 168.436 mortes (13.205.926 casos) e o Reino Unido com 127.040 mortes (4.365.461 casos).

Entre os países mais atingidos, a República Checa é o que apresenta o maior número de mortes em relação ao total da população, com 259 mortes por 100.000 habitantes, seguida pela Hungria (238), Bósnia (222), Montenegro (216) e Bulgária (204).

A Europa totalizava, este sábado, 992.995 mortes para 46.016.590 casos, América Latina e Caraíbas 823.259 mortes (26.008.344 casos), Estados Unidos e Canadá 584.315 mortes (32.127.378 casos), Ásia 282.857 mortes (19.244.871 casos), o Médio Oriente 117.693 mortes (6.879.123 casos), África 115.192 mortes (4.332.511 casos) e Oceânia 1.005 mortes (39.696 casos).

Desde o início da pandemia, o número de testes realizados aumentou drasticamente e as técnicas de triagem e rastreamento melhoraram, levando a um aumento nas contaminações declaradas.