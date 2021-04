João Sousa bate "top-100" e fica a uma vitória do quadro principal de Monte Carlo

João Sousa ficou a uma vitória do acesso ao quadro principal do Masters de Monte Carlo, no Mónaco, este sábado, depois de derrotar o brasileiro Thiago Monteiro, na segunda ronda de qualificação.

O melhor tenista português de sempre, atual 107.º classificado do "ranking" ATP, derrubou o Monteiro, número 78 da hierarquia mundial, em dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-2, numa hora e 13 minutos.

Esta foi a primeira vitória de João Sousa em terra batida, esta época, e a primeira sobre um tenista "top-100" desde outubro de 2019.

Na última ronda do "qualifying", a disputar no domingo, o vimaranense terá pela frente o vencedor do duelo entre o italiano Thomas Fabbiano (172.º do "ranking" ATP) e o argentino Federico Coria (86.º).