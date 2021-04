Pako Ayestarán diz que o jogo acabou com o segundo golo do FC Porto

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, considera que o jogo com o FC Porto, que os beirões perderam por 0-2, terminou com o segundo golo.

"Sofremos um golo num erro nosso. Na segunda parte, quando estávamos melhor, faltou mais uma ajuda para gerar superioridades. Tivemos situações de um para um e cruzamentos. Quando estivemos melhor no jogo e a chegar ao fim do jogo com algumas possibilidades, sofremos o segundo golo e aí acabou o jogo", afirmou, em declarações à Sport TV.

Pako insistiu que o jogo "equilibrou bastante" na segunda parte e que o Tondela teve "possibilidades de chegar ao último terço", apesar de não ter conseguido. Apesar de atribuir justiça à vitória do FC Porto, o treinador espanhol ficou satisfeito com o "atrevimento" dos seus jogadores:

"Fomos atrevidos, colocámos tudo o que tínhamos em jogo, mas pela frente estava uma grande equipa. [FC Porto] foi um justo vencedor."