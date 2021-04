Governo estimula desporto com pacote de incentivos de 65 milhões de euros

"Estou em crer que, na próxima semana, apresentarei à tutela a versão para que os clubes possam, o mais rapidamente possível, vir a beneficiar [deste apoio]", disse o governante, acrescentando que, no início de junho, o financiamento deverá estar no terreno.

Em Coimbra, onde presidiu à inauguração da requalificada pista municipal de atletismo, João Paulo Rebelo explicou que este montante será atribuído sob a forma de subsídio, "a fundo perdido", e que o modelo de financiamento "está muito amadurecido e praticamente fechado" com o contributo do "movimento desportivo".

Segundo o secretário de Estado, o pacote inclui também uma linha de financiamento de 30 milhões de euros para as federações desportivas "poderem alavancar as suas próprias modalidades", disponibilizado através da banca comercial com aval do Estado.

João Paulo Rebelo salienta "a garantia do Estado à banca que, normalmente, faz muito pouco financiamento ao movimento desportivo, pelas razões conhecidas, uma vez que não há receita firme e regular", para o financiamento das federações desportivas.

O pacote de apoio do Governo reserva também cinco milhões de euros para reforçar o programa de requalificação de infraestruturas desportivas do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), que já está "a produzir efeitos".

O governante anunciou que a segunda fase de candidaturas dos clubes vai decorrer entre 03 e 14 de maio e que o Programa Nacional Desporto para Todos "também está no terreno e ajuda a retomar a prática e o estímulo ao desporto no país".