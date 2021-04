Fábio Coentrão empata Boavista nos descontos

Boavista e Rio Ave empataram 3-3, em partida da jornada 26 da I Liga. O jogo teve quase tudo, incluindo expulsão, penálti falhado, autogolo, golo nos descontos e atitude feia do treinador vila-condense.

Os axadrezados marcaram por Yusupha (2) e Ronan, na própria baliza.

Já pelo Rio Ave marcaram Gelson Dala, Carlos Mané e Fábio Coentrão, este já nos descontos.

A partida teve várias incidências. Destaque para a expulsão do lateral boavisteiro Hamache. No seguimento, Pelé desperdiçou o penálti.

Após o golo do empate, nos descontos, houve alguma confusão entre bancos e o treinador do Rio Ave foi visto com gestos obscenos para o banco adversário.

Com este empate, o Boavista mantém-se acima da zona de despromoção, no 15.º lugar, com 25 pontos, mais um do que o Marítimo e mais três do que o Farense, primeira equipa em zona de despromoção. O Rio Ave é 12.º, com 28 pontos.

Veja o resumo da partida.