O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, colocou-se a quatro pontos do líder da Liga ucraniana, o Dínamo de Kiev, este sábado, ao vencer de forma clara no terreno do Mariupol, por 0-3.

Júnior Moraes abriu o marcador aos 34 minutos e Manor Salomon ampliou três minutos depois. Ao minuto 78, Moraes bisou de penálti.

Com esta vitória, o Shakhtar passa a somar 45 pontos e pressiona o Dínamo, que lidera com 49 e recebe, este sábado, o Dnipro.