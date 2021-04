Real Madrid derrota Barcelona e salta para a liderança provisória

O Real Madrid saltou para a liderança provisória da Liga espanhola, este sábado, ao vencer na receção ao Barcelona, por 2-1.

A equipa da casa adiantou-se logo aos 13 minutos, por intermédio de Karim Benzema, e ampliou 15 minutos depois, por Toni Kroos.

À hora de jogo, Óscar Mingueza reduziu. Aos 90 minutos, a expulsão de Casemiro deu esperança ao Barça, que com Francisco Trincão em campo.

Porém, os catalães não conseguiram marcar mais um golo e o jogo terminou com a sentença: remate de Ilaix Moriba à trave no último lance.

Com esta vitória no Estádio Alfredo Di Stéfano, o Real Madrid passa a somar 66 pontos, os mesmos do Atlético de Madrid, que ainda não jogou. O Barcelona fica para trás, no terceiro lugar, com um ponto a menos.