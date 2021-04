Manchester City surpreendido em casa pelo Leeds United

O Manchester City, com João Cancelo e Bernardo Silva no onze e Rúben Dias no banco, perdeu em casa com o Leeds United, por 1-2, este sábado.

Hélder Costa foi titular pela equipa de Marcelo Bielsa, que começou a surpreender aos 42 minutos, com o golo de Stuard Dallas. Contudo, as pretensões do United sofreram um duro golpe com a expulsão de Liam Cooper, nos descontos da primeira parte.

Em vantagem numérica, o City reestabeleceu a igualdade aos 76 minutos, por intermédio de Ferrán Torres, assistido por Bernardo. Porém, ao primeiro minuto de compensação, Stuart Dallas bisou e selou a vitória visitante.

Apesar da derrota, a formação de Pep Guardiola não tem a liderança em perigo, uma vez que soma 74 pontos, mais 14 que o Manchester United, segundo classificado, que tem menos dois jogos disputados (virtualmente, a diferença continua a ser de oito pontos). O Leeds sobe, de forma provisória, ao nono lugar, com 45 pontos.