Mais um golo de André Silva e o Eintracht Frankfurt ameaça o pódio

André Silva voltou a marcar, este sábado, na vitória do Eintracht Frankfurt sobre o Wlfsburgo, por 4-3, que coloca as águias negras a um ponto do terceiro lugar.

Até foram os lobos a marcar primeiro, pelos pés de Ridle Baku, aos seis minutos. No entanto, dois minutos depois, Daichi Kamada empatou. Ao minuto 27, assistido por André Silva, Luka Jovic consumou a reviravolta.

Logo a seguir ao intervalo, Wout Weghorst repôs a igualdade. Porém, aos 54 minutos, André Silva, que esta temporada já leva 24 golos e nove assistências (23 e sete só na Bundesliga), voltou a dar vantagem ao Eintracht. A vitória foi confirmada já aos 85, com um autogolo de Tuta.

Com esta vitória o Eintracht consolida o quarto lugar e fica a apenas um ponto do terceiro, que está na posse, precisamente, do Wolfsburgo.