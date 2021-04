Liverpool de Diogo Jota dá a volta e sobe ao quinto lugar

O Liverpool, que teve o internacional português Diogo Jota a titular, recebeu e bateu o Aston Villa, por 2-1, este sábado.

Os "villans" marcaram primeiro, aos 43 minutos, por intermédio de Ollie Watkins. Um golo anulado a Roberto Firmino garantiu que a equipa visitante ia para o intervalo a vencer.

O Liverpool reagiu na segunda parte. Primeiro, aos 57 minutos, por Mohamed Salah. O golo da vitória tardava e foi obtido apenas nos descontos, pelos pés de Trent Alexander-Arnold.

Com esta vitória, a equipa de Jurgen Klopp sobe ao quinto lugar, que dá acesso à Liga Europa, com 52 pontos, os mesmos do West Ham, que ainda não jogou, e menos dois que o Chelsea, quarto classificado.