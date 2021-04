Bayern Munique empata e devolve esperança ao Leipzig

O Bayern de Munique relançou a corrida ao título da Liga alemã, este sábado, ao empatar na receção ao União de Berlim.

Sem o lesionado Robert Lewandowski, os bávaros adiantaram-se por intermédio de Jamal Musiala, aos 68 minutos. No entanto, um golo de Marcus Ingvartsen, ao minuto 86, restabeleceu a igualdade.

Também este sábado, o Leipzig goleou, por 1-4, no terreno do Werder Bremen, com golos de Dani Olmo, Alexander Sorloth (bis) e Marcel Sabitzer. Milot Rashica reduziu, de penálti, para os anfitriões.

Nota, ainda, para a vitória arrancada a ferros pelo Borussia Dortmund no reduto do Estugarda, por 2-3. Com Raphael Guerreiro a titular, as abelhas garantiram a vitória apenas aos 80 minutos, por Ansgar Knauff.

Com estes resultados, o Bayern mantém-se isolado na liderança, com 65 pontos, mais cinco que o Leipzig, segundo classificado. O Borussia Dortmund subiu ao quinto lugar, com 46 pontos, longe dos da frente.