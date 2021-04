SITAVA acusa TAP de manipular os números do plano reestruturação

O sindicato dos trabalhadores da aviação e aeroportos (SITAVA) acusa a TAP de manipular os números das saídas de trabalhadores no âmbito do plano de reestruturação.

Na passada sexta-feira, a companhia aérea enviou uma mensagem aos trabalhadores a informar que os acordos de emergência e as saídas voluntárias iriam permitir reduzir as saídas previstas de 2.000 para cerca de 600.

José Sousa, secretario geral do SITAVA defendeu, em declarações à Renascença, que se trata de uma "grande confusão", porque já em fevereiro a empresa tinha o mesmo discurso. De acordo com o sindicalista, até março deste ano saíram 1.500 pessoas com contratos a termo e mais 700 pessoas com medidas voluntárias.

"Ontem, em reunião convocada pela TAP com os sindicatos, foi-nos apresentado o resultado das medidas voluntárias e, segundo a empresa, saíam cerca de 700 trabalhadores. Ora, ainda mais espantados ficámos, quando afinal é preciso sair ainda mais cerca de 600. É aqui que pensamos que há manipulação de números", explica José Sousa.

Segundo as contas do dirigente, desde o início de 2020 já saíram da empresa cerca de 3 mil trabalhadores. "A TAP, neste momento, deve ter um efectivo de trabalhadores de cerca de seis mil, o que é uma atrocidade que se está a fazer, não só aos planos de trabalho, mas também há empresa, que dificilmente conseguirá recuperar", disse.