Jesus “atira-se” a Eustáquio. “Eu, se fosse presidente ou treinador do Paços, multava-o”

O treinador do Benfica não tem dúvidas após o P. Ferreira 0-5 Benfica: “Se eu fosse presidente ou treinador do Paços multava-o. [Eustáquio] Prejudicou a equipa e jogada que ele fez ao Julian [Weigl] não é de profissional”.

Jorge Jesus considera que a expulsão do médio Eustáquio aos 22 minutos “contribuiu para o jogo do Benfica se tornar mais fácil”. Embalado, reforça a crítica: “É nitidamente com a intenção de magoar o Julian. É bem expulso. O Eustáquio pôs o Paços a jeito e nós aproveitámos para ganhar 5-0”.

Na flash interview da Sporttv, o técnico dos encarnados também não esqueceu a atuação do árbitro Hugo Miguel: “Mais uma grande penalidade que este árbitro não nos marca. É a terceira vez. Mas hoje posso falar porque ganhámos 5-0”.

“Aquilo que aconteceu no jogo foi um Benfica com mais um jogador, que soube tirar vantagem”, considerou.

Entre os destaques do Benfica, Jesus não esqueceu a “noite muito forte do Seferovic, que além dos dois golos fez duas assistências”.

“O Benfica está confiante, tranquilo e seguro”, concluiu o técnico.

O Benfica venceu em Paços por 5-0, com golos de Seferovic (2), Diogo Gonçalves, Rafa e Darwin.