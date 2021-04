Rui Massena lança "20PERCEPTION", um EP inspirado no "naufrágio coletivo" da pandemia

Fechado e sem concertos ao vivo, sem palcos para pisar e sem públicos para atuar, Rui Massena virou-se para o piano e gravou a sua interpretação da pandemia. Lançado no dia 2 de abril, "20PERCEPTION" é o novo trabalho do maestro português, um EP instrumental que procura representar "uma época da nossa vida em sociedade" e está aberto a uma vastidão de interpretações. Os temas do EP foram lançados aos poucos - o primeiro a ser lançado foi "A SONG", como single nas plataformas digitais e de streaming. A nova música de Rui Massena rapidamente apanhou a atenção da comunidade internacional e entrou para os tops de música clássica da Apple Music em 101 países. A EP é oficialmente lançado esta sexta-feira. Em entrevista à Renascença, Rui Massena fala de um álbum que reflete os tempos, reflete o que o próprio compositor viveu durante a pandemia mas, acima de tudo, procura que cada um encontre as suas experiências refletidas nas músicas.

"Este EP retrata aquilo que eu achei que esta pandemia trazia à sociedade, uma espécie de naufrágio coletivo onde cada um tem de seguir as suas próprias orientações para nadar para terra, cada um está à procura de perceber onde é que está a terra e como é que vai nadar para lá. Eu acho que, de alguma forma, eu quis criar música que tivesse uma espécie de cenário mais induzido e não tão afirmado", afirmou o músico. Este conceito aberto e vago em cada música permite, segundo Rui Massena, que cada um tire as suas próprias conclusões de cada música, a partir dos diferentes timbres. Se uma música é mais calma e com um timbre mais suave, tanto pode trazer tristeza como afeto.

"Esta música instala a contradição com que nós vivemos toda esta pandemia. O 'eu', o 'nós', o 'amar' e o 'odiar', a 'dificuldade' e os 'estados de êxtase'. Toda esta contradição que foi acontecendo está refletida aqui e é impossível passar por este tempo sem ela conter alguma melancolia, sem conter alguma tristeza, porque a pandemia é feita de uma perda global, mas também está lá alegria, o afeto, o carinho", conta o maestro. O primeiro single do EP, a música "A SONG", um solo de piano simples e leve, serve como "uma espécie de balão de oxigénio". No fundo, "20PERCEPTION" é um álbum "mais atmosférico, menos específico no entendimento, tem menos assertividade melódica", para que cada um explore os diferentes timbres e as diferentes "intimidades".

Além das músicas, Rui Massena também produziu os seus próprios vídeos - aliás, vinca que todo o álbum foi produzido por si - e considerou que "era muito complicado traduzir a um realizador aquilo que estava a ver". Diz que os vídeos "não têm nada de cinematográfico, têm um olhar absolutamente cru que retrata os dias que eu vivi na pandemia" e, portanto, também servem para ser interpretados e não para serem simplesmente lidos. "Eu quero que as pessoas façam as suas próprias interpretações das canções. Estas músicas são um exercício provocativo à imaginação. Eu produzo um olhar, a vibração e os sons que cada um vai sentir e vai poder interpretar", disse o músico. As seis músicas, conta Rui Massena, têm nomes têm "terminologias muito abertas" e, apesar de terem um valor específico para o artista, procuram ser "um exercício provocativo à imaginação de quem os vê".

Já "CIVILIZATION", o quinto tema do álbum, tem sons mais rasgados e mais eletrónicos, o exemplo de "uma certa agressividade, que também é um dos pontos em que o ano de 2020 foi muito forte". Por outro lado, o segundo single do álbum, "70PERCENT", procura demonstrar como todos estamos interligados com o mundo e a natureza à nossa volta - jogando com o facto de tanto o ser humano como o planeta Terra serem compostos por cerca de 70% de água. "Este '70PERCENT' tem para mim uma ligação ao ecossistema em que nós estamos, que está posto em causa de muitas formas, quer na nossa relação com a natureza e na sua preservação e cuidado, quer no cuidado que tivemos de ter connosco próprios", explicou Rui Massena. 20 minutos simbólicos e outro álbum na gaveta" O nome do álbum também chama à atenção devido à duração do mesmo. "20PERCEPTION" dura, exatamente, 18 minutos e 16 segundos, quase 20 minutos de música instrumental. Questionado sobre se a duração do álbum foi intencional ou não, Rui Massena confessou que o formato do EP "tem um bocadinho de tudo".

"A ideia de serem 20 minutos simbólicos de música tem a ver com a evolução da perceção em 2020, um ano em que eu gostava que ficasse na memória e que, daqui a 10 anos, eu conseguisse olhar para trás e ver o que ele quis dizer para mim", afirmou o artista. O maestro também revelou que, antes de compor os sons de "20PERCEPTION", existia um outro conjunto de músicas gravadas e prontas a lançar. Mas Massena considerou que não era o momento certo para as lançar e, para já, ficam guardadas. "Eu também tinha um álbum completamente feito antes deste e senti que aquele álbum não representava o que eu era naquele momento. Portanto, guardei-o na gaveta e resolvi compor alguma coisa que tivesse a ver com o momento presente e que refletisse aquilo que eu próprio estava a ler do presente", disse.

Além disso, este EP é "álbum especial": é um disco que serve para documentar a pandemia e para marcar o período em que vivemos. "Eu quis que fosse um álbum completamente à parte, que fosse quase um documentário em sons, e quis mantê-lo numa galeria à parte. É um álbum que, por um lado, é muito pessoal porque fui eu que o produzi, mas por outro lado representa uma época da nossa vida em sociedade. Por ter sido produzido por si, Rui Massena contou ainda que o uso de sons mais eletrónicos advém do seu próprio gosto, da sua interpretação daquilo que é a sua música, encaixada "numa prateleira mais de neoclássica". "Eu gosto de me distinguir bem do que são as grandes composições e da sua complexidade, gosto de olhar para isto pela simplicidade e obviamente que a eletrónica está muito presente porque ela está presente na minha vida e eu gosto dos sons sintetizados e de cruzar sons", explicou. Setor cultural é "frágil" e deve ser apoiado Rui Massena lançou "20PERCEPTION" a poucas semanas da cultura poder voltar aos palcos portugueses, se o plano de desconfinamento apresentado pelo Governo correr dentro do previsto. O maestro admite que é um "privilegiado", já que a sua relação com a famosa editora de música clássica Deutsche Grammophon permitiu-o atuar no World Piano Day ao lado de outros pianistas reputados, entre os quais Maria João Pires, mas reconheceu que o ano foi "muito difícil" para os profissionais da cultura e alerta para um maior apoio.