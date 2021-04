​Gisela João estreia-se como letrista, compositora e produtora do seu novo disco

“Gisela João coloca na tristeza uma pressão que vem do tom com que recebe cada letra”, escreve Gonçalo M.Tavares no prefácio do novo disco da fadista. “AuRora” chega agora ao mercado discográfico, depois de ter estado previsto sair no ano passado, mas foi adiado devido à pandemia.



Gravado entre Almada e Barcelona, o novo trabalho de Gisela João conta com co-produção de Nic Hard e Michael League. Cinco anos depois do último disco, “Nua” em 2016, a fadista estreia-se com este álbum como letrista, compositora e também produtora.

Numa edição da Sons Em Trânsito, com distribuição Universal, o disco, o terceiro da carreira de Gisela João tem já três singles. “Louca”, “Já Não Choro Por Ti” e “Canção Ao Coração” são três temas cujos vídeos gravados em São Paulo “encerram uma trilogia cuja narrativa transforma numa curta metragem quando vistos na devida sequência”, diz a editora em comunicado.

Em entrevista à Lusa, Gisela João fala das saudades de pisar o palco, “do público, dos colegas, das pessoas que preparavam o palco, conhecer os técnicos dos espaços onde ia cantar".

A fadista que reconhece que “têm sido tempos muito duros para a cultura”, abre o disco com o tema “Tábuas do Palco”, uma melodia de fado menor, com arranjos de Michael League. A canção conta com letra da rapper Capicua.

Já Gisela João, é autora da letra de “Canção do Coração” e do poema “Budapeste”. Nas suas palavras é uma “experiência nova” que lhe deu “melhor conhecimento do fado”. Os outros autores que canta são a dupla João Monge/António Zambujo, Carlos Paredes, José Fialho Gouveia, Maro, Hernâni Correia, Marco Pombinho e Jorge Cruz.