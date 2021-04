Sporting atento a Sergio Akieme para substituir Nuno Mendes

O Sporting estará atento a Sergio Akieme, lateral-esquerdo do Almería, para precaver a eventual saída de Nuno Mendes, segundo o "Record".

O defesa, de 23 anos, natural da Guiné Equatorial e que também tem nacionalidade espanhola tem sido um dos destaques da equipa de José Gomes, esta época. Tanto assim é que o Sporting não estará sozinho na corrida: também clubes alemães e ingleses têm seguido Akieme.

Formado no Rayo Vallecano, Sergio Akieme assinou pelo Barcelona em 2019/20. Foi pouco depois emprestado ao Almería, da II Liga espanhola, de forma a jogar com regularidade. O clube da Andaluzia comprou-o, por 3,5 milhões de euros, quando o defesa alcançou os 22 jogos previstos no acordo de cedência. Contudo, o Barcelona mantém opção de compra.