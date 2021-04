Fábio Martins "surpreendido com veia goleadora" de Pedro Gonçalves

Fábio Martins, ex-companheiro do médio, mostra-se "surpreendido com a veia goleadora" de Pedro Gonçalves ao serviço do Sporting.

Na véspera do embate entre Sporting e Famalicão, Bola Branca ouviu um ex-colega de equipa de Pote, na época anterior, em que ambos vestiram a camisola do clube minhoto. Fábio Martins não estranha o destaque que o atual melhor marcador do campeonato tem tido em Alvalade.

Aliás, estes bons desempenhos fazem com que o extremo, que agora joga na Arábia Saudita, vaticine uma passagem rápida de Pedro Gonçalves pelo Sporting. "Mais tarde ou mais cedo ele vai sair", afiança, com a certeza de quem reconhece ao médio, de 22 anos, um futuro de sucesso.

Mas pela frente está novo embate, com Pote agora do outro lado. O Famalicão nunca perdeu frente ao atual líder do campeonato.