Acumular de dúvidas, até quando?

Regressados de uma jornada europeia, na qual o Futebol Clube do Porto poderia ter feito muito melhor, voltamos a centrar atenções no nosso campeonato e na jornada que começa logo à noite, mas que só promete aquecer verdadeiramente nos próximos sábado e domingo.

Depois do empate cedido pelos leões em Moreira de Cónegos e, por via disso, da aproximação dos seus principais competidores na tabela classificativa, o jogo de Alvalade, no sábado, tendo aí como adversário o Famalicão, concita as mais volumosas atenções.

Este é, por isso, um dos muitos momentos decisivos a que vamos assistir até ao último apito, que soará apenas no próximo dia 19 de maio.

Mas antes desse embate, FC Porto e Benfica também têm de se prevenir contra descuidos frente a adversários que não podem ser menorizados.

Dragões em Tondela e Benfica em Paços de Ferreira vão seguramente passar por momentos difíceis, estando por se saber se ambos conseguirão ou não sair-se airosamente desses embates.

Especialmente os dragões, desgastados pela jornada internacional da Champions, poderão vir a enfrentar especiais dificuldades, ainda que partam para a Beira Alta na condição inequívoca de favoritos.

Do mesmo modo, os benfiquistas não podem rumar ao Norte no convencimento de que na capital do móvel só podem esperar-se um resultado, a vitória, ainda que difícil e até arrancada a ferros.

É verdade que os pacenses perderam alguma intensidade nos últimos jogos que disputaram, mas este é um daqueles jogos que os menos fortes gostam sempre de vencer.

E será depois de pintados estes quadros que o Sporting vai receber no seu estádio, no domingo, o sempre imprevisível Famalicão.

A pressão, maior ou menor, decorrente dos resultados dos seus rivais no dia anterior, poderá ser tão determinante quanto o foi a da jornada anterior, em que jogou primeiro e aí chegou a um resultado, que motivou sobremaneira dragões, águias e guerreiros.

Sejam quais forem os resultados, as dúvidas quanto ao desfecho deste campeonato vão continuar a acumular-se.

E é por isso que, apesar de todas as contingências, este é um campeonato mais entusiasmante que muitos dos que o precederam.