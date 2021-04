Fátima. Cardeal Tolentino preside a celebrações do 13 de Maio

O cardeal D. José Tolentino de Mendonça vai presidir às celebrações do 12 e 13 de Maio, em Fátima, anunciou esta sexta-feira o cardeal D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima.

Em declarações à revista “Família Cristã”, D. António Marto diz que D. José Tolentino trará “uma mensagem que falará ao coração de todos, crentes e não crentes, tema em que ele é muito perito”.

O tema da peregrinação deste ano é “Louvai o Senhor que levanta os fracos, os abatidos”.

“O tema é um tema sempre atual, nós não imaginávamos, o ano passado, que estaríamos com uma terceira vaga da pandemia. Por conseguinte, é uma peregrinação de confiança e esperança para nos ajudar a viver este momento, com esta confiança de o superar e o vencer, e saber integrar na nossa vida”, diz ainda o bispo de Leiria-Fátima.

Prevê-se que a peregrinação de maio seja o primeiro grande evento religioso em Portugal com a presença de fiéis, depois do confinamento a que o país foi sujeito nos últimos meses.

D. António Marto está certo de que os católicos poderão marcar presença em Fátima, pelo menos em número limitado. “Os números é que ainda não sabemos quais serão”, comenta, usando como termo de comparação a peregrinação de outubro, em que participaram cerca de seis mil pessoas.

“Estamos em diálogo com as autoridades de saúde, vamos ver como as coisas evoluem até lá, mas as perspetivas são mais ou menos essas”, afirmou à “Família Cristã”.