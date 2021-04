​Catequese. Meios digitais aumentaram assiduidade, mas adolescentes valorizam mais o presencial

"Olhares sobre a pandemia, releitura da vivência da catequese" é o tema da Assembleia Diocesana de Catequistas do Patriarcado de Lisboa. No encontro, que vai decorrer online, vão ser apresentados e debatidos os resultados da pesquisa realizada em 26 paróquias, envolvendo 558 famílias, 601 adolescentes, 289 catequistas e 19 párocos, e que teve cinco eixos temáticos: Espiritualidade, Família, Digital, Ministério do Catequista e Comunidade.



“Fizemos quase 1.500 inquéritos, com questões acerca da experiência de fé e de relação com Deus, experiência de Igreja, experiência também de catequese, tendo como comparação o período antes da pandemia e o período da pandemia, com estes confinamentos e desconfinamentos”, diz à Renascença o responsável pelo Setor da Catequese do Patriarcado.

Para o padre Tiago Neto, este era um trabalho necessário para planificar o futuro. “Temos consciência de que a pandemia mudou e está a transformar a forma como as pessoas lidam com Deus, se relacionam com ele, a forma como as pessoas veem Deus, e como também compreendem o seu lugar e a forma de funcionar com a Igreja”.

O sacerdote começa por sublinhar o facto de o inquérito revelar que, apesar das dificuldades que a pandemia trouxe, ao nível do emprego e da saúde, não houve propriamente "crises de fé".

"As famílias redescobriram, e de alguma forma valorizaram, aquilo que era a sua experiência de relação com Deus em casa, a questão da família como Igreja doméstica, como lugar onde se partilha e vive fé. Os inquiridos dizem que não tiveram grandes crise de fé, e que de um modo geral a relação com Deus fortaleceu-se. E isso tanto a nível das famílias, como dos adolescentes, e dos próprios catequistas inquiridos. É muito interessante as pessoas dizerem que nesta situação encontraram na fé um conforto”, conta.