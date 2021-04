Braga envia contentor com material para Cabo Delgado

A coordenadora do CMAB realça que a sua preocupação já vem desde 2017, ou seja, “desde que os conflitos começaram e desde que pessoas começaram a sofrer com as consequências destes ataques”.

Se é certo que o recente ataque à vila de Palma agravou ainda mais a já difícil situação vivida na província de Cabo Delgado com milhares deslocados, também é verdade que a necessidade de ajuda é cada vez mais emergente e necessária no Norte de Moçambique, para apoiar os habitantes, vítimas das ações dos terroristas e de doenças, como o a cólera ou a Covid-19.

“Recebemos imensas coisas, imensos bens, dentro daquilo que pedimos, que solicitamos. Posso destacar, por exemplo, material agrícola e de carpintaria que, provavelmente, as pessoas não têm em casa. Temos material para encher um contentor e se calhar ainda mais. O balanço é muito positivo, em termos de generosidade das pessoas”, conta à Renascença a coordenadora do Centro Missionário da Arquidiocese de Braga, Sara Poças.

Igreja na linha da frente

O Centro Missionário mantém uma cooperação com a Diocese de Pemba e dentro desta cooperação “existe muito esta questão de sermos povo irmão, esta ligação, que, no fundo, nos preocupa e reza pelo povo, uns pelos outros. E, nesse sentido, obviamente, estando nós ligados e tendo também uma equipa, isso torna-nos ainda mais ligados e mais e mais preocupados com toda a situação”, explica Sara Poças.

Os relatos que têm chegado de Cabo Delgado ao centro missionário são os mesmos que chegam quase diariamente através dos meios de comunicação e que dão conta de uma vasta destruição em Palma, mortos e milhares de deslocados, com Pemba a não conseguir responder a tanta “miséria”.

Sara Poças observa que a “Igreja está a apoiar dentro do possível, quer no acolhimento das pessoas que vão chegando, quer, depois na reinserção na vida ativa, na rotina, no reassentamento das pessoas que vão chegando e que não têm assim tão cedo previsão de voltar às suas casas”.

De acordo com a coordenadora do CMAB, a Diocese de Pembas e a Cáritas têm estado muito empenhadas “nesta parte do reassentamento, através do apoio à construção de casas para as famílias, com os materiais que têm mesmo de ser comprados, e, depois, também no apoio para que as pessoas possam retomar a sua atividade que tinham antes ou ao cultivar a sua machamba”.

“Aquilo que nos foi solicitado para este contentor é um bocadinho também para isso. É material de agricultura, de carpintaria, de serralharia, de costura e, portanto, também será um apoio para que as pessoas possam retomar a sua vida”, assinala a responsável.