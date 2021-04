Sérgio Conceição: "A nossa Champions é o jogo em Tondela"

Sérgio Conceição sublinhou, esta sexta-feira, que a visita do FC Porto ao Tondela é uma final e que os jogadores terão de ter mentalidade muito forte para conquistar os três pontos, apesar do desgaste da Liga dos Campeões, e manter vivo o sonho da conquista do campeonato.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida da jornada 26, o treinador portista sublinhou que quer "que os jogadores estejam no máximo", apesar de saber tudo o que está em jogo e que a equipa está a meio de uma eliminatória dos quartos de final da Champions.

"Esse lado mais emocional, irmos a meio de uma eliminatória fazer uma final em Tondela para o campeonato, é preciso saber gerir. É preciso que os jogadores tenham uma mentalidade muito forte, de verdadeiros campeões, porque só assim vamos conseguir ganhar o jogo em Tondela, que é a nossa obrigação e é para isso que lutamos. Este é o nosso principal objetivo. A nossa Champions é o jogo em Tondela", vincou.



Na última ronda, o FC Porto ganhou dois pontos ao Sporting, líder do campeonato, e reduziu a desvantagem para oito pontos. Sérgio Conceição admite que os dragões ficaram "contentes", mas deixa um aviso: "Se não dermos agora resposta em Tondela, a alegria passa a grande desilusão."

Final contra Tondela "mais forte" em casa

Em Tondela, o FC Porto terá pela frente equipa "bem orientada" e que tem feito um campeonato "acima da média" em casa, em que só perdeu três jogos. Sérgio aproveitou para mandar um recado sobre o calendário, lembrando que os dragões jogaram em Sevilha na quarta-feira.

"O Tondela é um bocadinho mais forte em casa, mas os jogos são todos diferentes. Vamos com certeza dar uma boa resposta, dentro de um cenário difícil. Pela qualidade do Tondela e pelas 62 horas de descanso. Para mim não é compreensível, o campeonato termina a 19 de maio, podia terminar três ou quatro dias depois para alargar uma jornada ou outra para proteger as equipas nas competições europeias", frisou.

À medida que o final do campeonato se aproxima — falta pouco mais de um mês —, "os jogos ganham outro peso". Tendo em conta que a diferença para o Sporting é de oito pontos e que Benfica e Braga "estão muito próximos", Sérgio Conceição admite que o jogo em Tondela "é uma final".

Até ao último apito final, Sérgio espera "sinceramente que este resto de campeonato corra da melhor forma para toda a gente". Ou seja, "todos os intervenientes que podem decidir um jogo", incluindo os árbitros.