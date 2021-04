Golo de Taremi, António ou Manuel? Desde que o FC Porto ganhe, "não há problema"

Sérgio Conceição defendeu, esta sexta-feira, as prestações de Mehdi Taremi, que não marca golos há oito jogos. O treinador do FC Porto sublinhou que quer é ganhar e valoriza mais o trabalho feito para chegar ao golo do que o nome de quem mete a bola na baliza.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Sérgio salientou que "os jogadores passam por períodos bons e menos bons durante a época". Mais concretamente, os avançados "têm momentos em que sem muito procurarem acontece o golo de forma quase espontânea e há momentos em que isso não acontece e trabalha-se muito para que aconteça".

"Para mim, o que é importante é que os jogadores entrem em campo e façam o que lhes é pedido. Depois, se não é o Taremi, é o António, o Manuel ou o Joaquim a fazer o golo e a ser decisivo no jogo. Desde que o ganhe, não há problema", sublinhou o treinador do FC Porto.