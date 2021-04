FC Porto estará interessado na contratação de Santos Borré

Segundo o jornal " A Bola ", o clube portista terá enviado empresários à Argentina para tentar fechar a aquisição do ponta de lança internacional colombiano, de 25 anos, uma das principais figuras dos "millonarios".

O FC Porto terá manifestado interesse na contratação de Rafael Santos Borré, que termina contrato com o River Plate no final da época.

Hesitação do colombiano em assinar pré-contrato le(...)

Santos Borré prepara-se para terminar uma ligação de cinco anos ao River Plate, durante os quais conquistou uma Taça da Argentina, uma Supertaça, uma Recopa Sul-Americana e uma Taça Libertadores. Num total de 133 jogos disputados, registou 51 golos e 16 assistências.

Rafael Santos Borré foi formado no Deportivo Cali, da Colômbia, antes de rumar ao Atlético de Madrid, por que nunca chegou a jogar. Foi emprestado ao Villarreal durante meia época, antes de regressar à América do Sul, para representar o River Plate, onde ficou.

Para a posição de avançado, o FC Porto conta com Mehdi Taremi, Toni Martínez e Evanilson, contratados esta temporada, e Moussa Marega, que termina contrato no final da época e pode deixar o Dragão a custo zero.