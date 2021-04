Lista de risco por concelho atualizada. Entram 11 municípios e saem oito

Veja também:

Na última semana a lista de concelhos com incidência de infeção por Covid-19 acima do limite definido pelo Governo perdeu oito municípios e viu entrar outros 11.

No total, são 29 os municípios portugueses com uma incidência cumulativa de Covid-19 a 14 dias superior a 120 casos por 100 mil habitantes e, por isso, em risco de enfrentar uma paralisação no processo de desconfinamento definido inicialmente pelo Executivo e uma possível retoma de “medidas cautelares para impedir que a situação da pandemia se degrade”.

Borba, Cinfães, Figueiró dos Vinhos, Funchal, Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Soure abandonaram a lista de risco e apresentam agora uma incidência inferior a 120 casos por 100 mil habitantes.

Já Almeirim, Barrancos, Miranda do Corvo, Nordeste, Paços de Ferreira, Penalva do Castelo, Porto de Mós, Porto Moniz, Santana. Vila Franca de Xira e Vila Franca do Campo passaram a integrar a tabela, com um risco de infeção por Covid-19 superior ao limite definido.

Na prática, são 22 os concelhos em Portugal continental que estão sob vigiância e que podem ver paralisadas as medidas de desconfinamento.

No total, 19% dos concelhos portugueses apresentam uma incidência cumulativa a 14 dias igual a zero. Este indicador não quer dizer, necessariamente, que os municípios estejam completamente livres de casos. É possível, no entanto, concluir que a situação epidemiológica nestes municípios está controlada.

91% dos concelhos segue dentro dos limites de incidência definidos.