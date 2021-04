José Sócrates vai assistir à leitura da decisão instrutória

O antigo primeiro-ministro José Sócrates vai estar esta sexta-feira presente na leitura da decisão instrutória do juiz Ivo Rosa, que determinará quais são os arguidos que vão a julgamento e por que crimes no processo Operação Marquês.

O antigo líder socialista já está no Campus da Justiça e prestou declarações aos jornalistas.

"Venho para assinalar um momento importante na justiça portuguesa, porque é a primeira vez, durante o processo Marquês, em que o tribunal vai comunicar aos interessados a sua decisão", afirmou. "É realmente extraordinário que eu tenha o dever de assinalar este comportamento singular ao longo destes sete anos", reforçou.

O antigo primeiro-ministro denuncia "uma campanha mediática que tem por objetivo condicionar o tribunal".

Sócrates criticou especificamente o presidente do Conselho Superior de Magistratura, António Joaquim Piçarra, por tecer comentários na comunicação social. "Todos esses cobardes que me acusam, me agridem e que me tentam fazer condenação sem julgamento, que me insultam nos jornais todos os dias, fiquem a saber que não me intimidam, não os temo e aqui estou para lutar pela minha inocência e para combater as acusações injustas", disse.

O ex-primeiro ministro José Sócrates, de 63 anos, está acusado desde 2017, na operação Marquês, de 31 crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal, num processo com 28 arguidos e que já dura há sete anos.