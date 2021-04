José Sócrates: “Não me intimidam, aqui estou para lutar pela minha inocência e combater as acusações injustas”

Após sete anos de investigação, José Sócrates ficará a saber esta sexta-feira se vai a julgamento ou não. À chegada ao campus da Justiça, em Lisboa, o ex-primeiro-ministro teceu fortes críticas ao papel do jornalismo na cobertura da Operação Marquês.

Segundo Sócrates, “esta é a primeira vez durante a operação marquês em que o Tribunal decide comunicar diretamente aos interessados a sua decisão e não a comunicar através dos jornalistas nem dos jornais”.

O ex-primeiro-ministro disse também esperar ser inocentado.

“Todos esses cobardes que me acusam, que me agridem, que tentam fazer condenações sem julgamento. Todos esses cobardes que me insultam nos jornais todos os dias, pois que fiquem a saber: não me intimidam, aqui estou para lutar pela minha inocência e para combater as acusações injustas”, afirmou.

A leitura da decisão está marcada para as 14h30.