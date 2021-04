Está de chuva e metade do país está de amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para esta sexta-feira, chuva em todo o continente, com aguaceiros que poderão ser por vezes fortes e acompanhados

de trovoada. E, por causa disso, colocou 14 distritos do Norte e Centro sob aviso amarelo.

O aviso vigora entre as 12h00 desta sexta-feira e as zero horas do dia 10, sábado. Os aguaceiros poderão ocorrer também sob a forma de granizo.

Está ainda previsto vento por vezes forte nas terras altas e descida da temperatura máxima no Norte e Centro, enquanto as mínimas deverão subir um pouco.

Évora será onde o termómetro subirá mais, aos 22 graus, enquanto na Guarda não deverá passar dos 13.

Quanto às mínimas, Braga e Bragança terão as mais baixas (7 graus), enquanto Faro terá a mais alta (15 graus).

Nos arquipélagos dos Açores, só em Ponta Delgada e Santa Cruz das Flores estão previstos aguaceiros fracos. A temperatura máxima prevista é de 19 graus e a mínima de 13.

Na Madeira, não há chuva prevista, apenas algumas nuvens. No Funchal, a máxima deverá chegar aos 23 graus e a mínima aos 15.

No sábado, a previsão para Portugal continental é muito semelhante à desta sexta-feira, esperando-se chuva durante todo o dia e em todo o território. Contudo, apenas o distrito de Lisboa mantém, para já, o aviso amarelo.

No domingo, as condições começam a melhorar durante a manhã e o sol deverá voltar. As máximas podem descer ligeiramente, mas as mínimas irão manter-se.

Nos arquipélagos, a evolução será um diferente, prevendo-se um aumento da nebulosidade no sábado e mais chuva nas Flores, na Horta e em Angra do Heroísmo.

As temperaturas máximas também descem um pouco, prevendo-se 18 em Ponta Delgada e 22 no Funchal.

No domingo, já deverá chover na Madeira e nos Açores. As temperaturas mantêm-se.